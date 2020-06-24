أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.. وعيار 21 يسجل قفزة تاريخية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
واصلت اسعار الذهب ارتفاعها اليوم لقمم تاريخية ، حيث كان قد بدأت رحتلها منذ بداية الأسبوع الجاري خاصة مع الارتفاعات المستمرة في الأسعار العالمية، ليسجل سعر الذهب في مصر أعلى معدل له منذ 7 سنوات ويصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 797 جنيهات مرتفعا 5 جنيهات عن سعره في بداية التعاملات.

 من جانبه قال ايهاب واصف نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاري، إن الذهب العالمي ارتفع إلى أعلي مستوي له في 8 سنوات ليصل الي 1776 دولار للأوقيه بفعل تخوف المسئولين من موجه جديد لفيروس كورونا، مما ساهم في وصول الذهب محليا إلى أعلي نقطه له علي الإطلاق. 


وأضاف "واصف" في تصريحات لـ"الفجر"، أن من أهم الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الذهب أيضا هى انخفاض أسعاار النفط العالمي بفعل إرتفاع المخزون بأمريكا، مما عزز اتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة التي على رأسها الذهب وسوق الأسهم.

 أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار ١٨ : 683.15
عيار ٢١ : 797
عيار ٢٤ : 910.85
الجنيه الذهب : 6376
السعر العالمي : 1777

أسعار الذهب خلال تعاملات الصباحية اليوم

سعر الذهب عيار18 : 678.85 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 792 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 905.10 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6336 جنيهًا
السعر العالمي للذهب : 1765 دولار 

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار أعلى مستوى في 8سنوات ونصف مع خسائر العملة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تلقى المعدن الدعم من الخسائر القوية للدولار على خلفية بيانات اقتصادية عززت آمال التعافي السريع للاقتصاد خارج الولايات المتحدة.

وارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر لكنه فشل في الوفاء بالتوقعات، بينما واصل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التعافي متجاوزاً التقديرات خلال الشهر الجاري.

كما يظل تزايد جديد في أعداد المصابين بوباء كورونا في الارتفاع حول العالم، فيما يعتقد أنه موجة ثانية للوباء، وهو الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.

وجاءت المكاسب في أسعار المعدن النفيس، بعد أن تداول داخل النطاق الأحمر في وقت مبكر على خلفية تعليقات محبطة حول الاتفاق التجاري، لكنها تلاشت سريعاً مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب على سريان مفعول الصفقة.

وحقق الذهب مكاسب حوالي 15 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، مدعوماً بشكل أساسي من معدلات الفائدة المنخفضة وتدابير التحفيز واسعة النطاق من جانب البنوك المركزية العالمية لتخفيف تداعيات وباء كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 15.60 دولار ليصل إلى 1782 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أكتوبر لعام 2012.

 

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة بأكثر من 0.6 بالمائة ليسجل 1765.89 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 96.613. 



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب المحلى اسعار الذهب العالمي اسعار الذهب الان

أخبار تهمك

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 23 ساعة

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرار جديد من البنك المركزي بشأن عملاء القوائم السوداء

منذ ساعتين و 31 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ 38 دقيقة

عاجل- صالح جمعة يغيب عن التدريبات الجماعية في الأهلي

منذ أقل من ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

09:54 ص

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!