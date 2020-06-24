أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.. وعيار 21 يسجل قفزة تاريخية

واصلت اسعار الذهب ارتفاعها اليوم لقمم تاريخية ، حيث كان قد بدأت رحتلها منذ بداية الأسبوع الجاري خاصة مع الارتفاعات المستمرة في الأسعار العالمية، ليسجل سعر الذهب في مصر أعلى معدل له منذ 7 سنوات ويصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 797 جنيهات مرتفعا 5 جنيهات عن سعره في بداية التعاملات.





من جانبه قال ايهاب واصف نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاري، إن الذهب العالمي ارتفع إلى أ علي مستوي له في 8 سنوات ليصل الي 1776 دولار للأوقيه بفعل تخوف المسئولين من موجه جديد لفيروس كورونا، مما ساهم في وصول الذهب محليا إلى أعلي نقطه له علي الإطلاق.









وأضاف "واصف" في تصريحات لـ"الفجر"، أن من أهم الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الذهب أيضا هى انخفاض أسعاار النفط العالمي بفعل إرتفاع المخزون بأمريكا، مما عزز اتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة التي على رأسها الذهب وسوق الأسهم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار ١٨ : 683.15 عيار ٢١ : 797 عيار ٢٤ : 910.85 الجنيه الذهب : 6376 السعر العالمي : 1777



أسعار الذهب خلال تعاملات الصباحية اليوم





سعر الذهب عيار18 : 678.85 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 792 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 905.10 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6336 جنيهًا

السعر العالمي للذهب : 1765 دولار





أسعار الذهب عالميًا





وسجلت أسعار أعلى مستوى في 8سنوات ونصف مع خسائر العملة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تلقى المعدن الدعم من الخسائر القوية للدولار على خلفية بيانات اقتصادية عززت آمال التعافي السريع للاقتصاد خارج الولايات المتحدة.





وارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر لكنه فشل في الوفاء بالتوقعات، بينما واصل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التعافي متجاوزاً التقديرات خلال الشهر الجاري.





كما يظل تزايد جديد في أعداد المصابين بوباء كورونا في الارتفاع حول العالم، فيما يعتقد أنه موجة ثانية للوباء، وهو الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.





وجاءت المكاسب في أسعار المعدن النفيس، بعد أن تداول داخل النطاق الأحمر في وقت مبكر على خلفية تعليقات محبطة حول الاتفاق التجاري، لكنها تلاشت سريعاً مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب على سريان مفعول الصفقة.





وحقق الذهب مكاسب حوالي 15 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، مدعوماً بشكل أساسي من معدلات الفائدة المنخفضة وتدابير التحفيز واسعة النطاق من جانب البنوك المركزية العالمية لتخفيف تداعيات وباء كورونا.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 15.60 دولار ليصل إلى 1782 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أكتوبر لعام 2012.









وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة بأكثر من 0.6 بالمائة ليسجل 1765.89 دولار للأوقية.





وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 96.613.











