محمود فتح الله ممثلا عن بيراميدز في اجتماعات مدربي الدوري باتحاد الكرة "صور"





حضر محمود فتح الله مدرب فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مقر اتحاد الكرة بالجبلاية لحضور اجتماع مدربي الدوري الممتاز مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية ولجان إدارة الدوري لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط.





ووجهت اللجنة الخماسية الدعوة لمدربي أندية الدوري الثمانية عشر لحضور اجتماع بمقر الاتحاد لبحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة في ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.





وتواجد فتح الله في الاجتماع ممثلا عن بيراميدز في ظل تواجد المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني خارج مصر حيث يعود خلال ساعات إلى القاهرة لقيادة التدريبات.