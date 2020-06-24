ضبط عاطل أعلن عن وظائف وهمية بمقابل 2000 جنيه بالقاهرة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالإعلان عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية عن وظائف واستغلال ذلك في الاستيلاء مبالغ مالية من المواطنين، بالقاهرة

ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بث عدد من الإعلانات الوهمية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وبعض القنوات الفضائية تتضمن إمكانية الحصول على وظائف بالجهات الحكومية والخاصة بدون شروط أو مؤهلات "على خلاف الحقيقة".

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة عن قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية") بإنشاء شركة وهمية كائنة بمدينة نصر بالقاهرة "بدون ترخيص" واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين بعد قيامه بالإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيين راغبى الحصول على وظائف بعدد من الشركات دون شروط أو مؤهلات مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين (1000 إلى 2000) جنيه للفرد الواحد بزعم إنهاء رسوم إدارية للتعيين وترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة لتلك الجهات "على خلاف الحقيقة ".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته كمية من الأوراق والمستندات والأدوات الدالة على نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى جهاز "لاب تو ب" بفحصه تبين أنه يحوي على عدد كبير من الملفات ووثائق التعارف وكذا العديد من الرسائل المتبادله بينة وبين بعض ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي، وكذا ضبط مبلغ مالي "حصيلة نشاطه غير المشروع"، وأمكن الاستدلال على عدد ( 4 ) من ضحايا المتهم، وبسؤالهم قرروا بقيامه بالاحتيال عليهم والإستيلاء على مبلغ 1200 جنيه من كلٍ منهم بزعم توفير فرصة عمل لهم بإحدى شركات البترول بمحافظة البحرالأحمر.. بمواجهة المذكور أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر حوادث بوابة الفجر القاهرة الفجر

أخبار تهمك

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ 40 دقيقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- صالح جمعة يغيب عن التدريبات الجماعية في الأهلي

منذ أقل من ساعة

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرار جديد من البنك المركزي بشأن عملاء القوائم السوداء

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 23 ساعة

أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 22 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

09:54 ص

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!