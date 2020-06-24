البحوث الزراعية: لدينا اكتفاء ذاتي من القمح أكثر من 50%

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن في الثمانينيات كان تعداد المصريين 46 مليون نسمة، وكان اكتفاءنا الذاتي من القمح 50% أو أقل، والآن نحن 100 مليون نسمة إلى جانب الوافدين، ولدينا اكتفاء ذاتي أكثر من 50%؛ وذلك بسبب البحث العلمي والحملات القومية للنهوض بإنتاجية القمح.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن القدرة الإنتاجية للأصناف الموجودة تتخطي 25-26 أردب للفدان، ومتوسط الحقول الإرشادية 24 أردب، والمتوسط لدى المزارعين 18.5 أردب.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الأزر وكنا نقوم بالتصدير، ونتيجة محدودية المياه ولكونه استهلاكه للمياه عالي تقرر تقليل المساحة المنزرعة بالأرز مع وقف التصدير، وكان لدينا اكتفاء ذاتي من الفول ولكن فتح باب الاستيراد لأصناف أقل جودة ونظرًا لارتفاع سعر المحلي عن المستورد، والإقبال على المستورد لانخفاض سعره بدأ المزارعين يعزفون عن زراعة الفول.

وأكد "سليمان"، أننا لدينا اكتفاء ذاتي في كافة الخضر والفاكهة ونقوم بتصديرها للخارج.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي، ولم يتم إصدار أي قرارات جديدة في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار موسم استلام وتوريد القمح لعام 2020حتى 15 يوليو القادم، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه مسبقًا من قبل الوزارة، مُشيرةً إلى أنه قد تم استلام نحو 3،5 مليون طن من المزارعين منذ فتح باب التوريد حتى الآن.

وفي السياق ذاته، فقد تم غلق جزئي لبعض المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة في بعض المحافظات، وذلك نظرًا لانخفاض الكميات الموردة والمفرزة اليومية من الأقماح بتلك المواقع.

وتحرص الوزارة على صرف مستحقات المزارعين المالية أولًا بأول، حيث يتم سداد مقابل توريد القمح خلال 48 ساعة من التوريد، فضلًا عن تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين خلال استلام القمح المحلي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من حيث تعقيم أماكن تخزين القمح بشكل مستمر.

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