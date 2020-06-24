المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز لمستوي الـ 11000 نقطة بمنتصف التعاملات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
قفزت مؤشرت البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،بدعم من مشتريات المصريين على معظم القياديات و التجارى الدولى لتأتى قرارات الحكومة أمس بإلغاء الحظر الجزئى على العديد من القطاعات من الأسبوع القادم و الذى فتح شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تراجع الفائدة البنكية ، لتستمر حالة التفاؤل لدى الأفراد بإمكانية تحقيق أرباح مجزية من ارتفاعات الاسهم .


وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 11001.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1400.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 2188.4 نقطة


وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس منتصف الأسبوع على مكاسب جماعية ، بعد أن تراجع  المؤشر الرئيسى مختبرا مستوى الـ 10700 نقطة و التى ارتد منها مقلصا كافة تراجعاته بمشتريات للمؤسسات المحلية و العربية على التجارى الدولى و معظم القياديات ليغلق على ارتفاع بـ 0.21% ، فيما انهى السبعين الافضل اداء على ارتفاع بـ 1.013% عند 1376.46 نقطة بدعم من نشاط الأفراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و نشاط الاسهم المضاربية التى اغلق العديد منها على ارتفاع بالحدود القصوى 10% .. و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة سجلت 1.144 مليار جنيه بحجم تداول 362 مليون سهم ، من خلال 41915 صفقة بمخطط سيولة 56.5% للشراء ، ليربح معها رأس المال السوقى للشركات المقيدة 2.735 ملبار جنيه مسجلا 582.241 مليار جنيه.

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