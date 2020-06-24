6 شباب ينضمون لحكاية "أمل حياتي" مع حنان مطاوع بمسلسل "إلا أنا"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

تعاقد مجموعة من الفنانين الشباب وهم نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، نور محمود، سمر علام، على بطولة حكاية "أمل حياتى"، من ضمن مسلسل "إلا أنا"، الذي تقوم ببطولته حنان مطاوع، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن المقرر، ومن المُقرر استكمال عرضه على قناة dmc خلال الأيام المقبلة .

وينطلق تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، حيث تأجل تصويره قبل شهر رمضان لإنشغال الممثلين بأعمال أخرى، وكانت الجهة المنتجة قد تعاقدت مع كل من حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، و تعد حكاية أمل حياتى، ثالث الحكايات بعد أن عرض حكايتين هما " بنات موسى"، و"سنين وعدت".


مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخراني، تدورأحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في إطار 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل" الصمت الزوجي، طموح، كفاح المرأة، العنف ضد المرأة، نظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.

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