كشف غموض قضايا السرقة وضبط مرتكبيها بالقاهرة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات وغموض قضايا السرقة وضبط مرتكبيها.





البداية كانت بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية مسجلة) لقيامها بسرقة (خاتم "مشغولات ذهبية" - مبلغ مالى) من داخل إحدى الشقق السكنية (التى تعمل بها) كائنة بدائرة القسم، بأسلوب "المغافلة" وقررت قيامها بالاستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة، وبإرشادها تم ضبط الخاتم المستولى عليه، وكذا جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة.





فيما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط أحد الأشخاص (عاطل - مقيم أبوقرقاص بالمنيا) لقيامه بعرض مشغولات فضية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، تتطابق أوصافها مع مشغولات فضية مُبلغ بسرقتها من أحد المساكن بدائرة القسم، واعترافه بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب "المغافلة" إبان قيامه بإصلاح بعض أعطال الكهرباء بالمسكن المشار إليه، وضبط بحوزته (13 خاتم فضة "المستولى عليهم") كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنه.





وتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وله محل إقامه آخر بحدائق القبة "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة (1500دولار أمريكى- 3900 جنيه- شنيور) من داخل محل نظارات كائن بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط (19000 جنيه من متحصلات السرقة- الشنيور المستولى عليه) وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.





وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة













تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.





حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



