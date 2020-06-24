ريال مدريد في مواجهة حاسمة أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:34 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
يخوض فريق ريال مدريد الإسباني، مواجهة سهلة عندما يستضيف نظيره ريال مايوركا، في المواجهة التي ستلعب على إستاد "الفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة "الليجا".

يرفع ريال مدريد شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة الليلة ضد مايوركا، من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، والاقتراب خطوة أكثر من التتويج بلقب الليغا الغائب عن خزائنه الموسمين الماضيين حيث يعود تتويجه الأخير لموسم 2016-2017.

ومن المنتظر أن يجري مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، بعد التغييرات على تشكيل "الملكي" الليلة عاد إيسكو لقائمة مايوركا من جديد بعد تعافيه من الإصابة، فيما يغيب كل من لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، وناتشو للإصابة، والبرازيلي كاسيميرو للإيقاف.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي سيرجيو راموس، وإيدين هازارد، بعدما تعرض القائد لكدمة فى الركبة اليسرى، خلال مباراة ريال سوسييداد بالجولة الماضية، فيما حصل إيدين هازارد على راحة سلبية من المواجهة الأخيرة، لكنه ظهر في التدريبات الأخيرة أمس الثلاثاء.



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