هكذا سخرت رانيا يوسف من صورتها بالبكيني

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة رانيا يرسف مؤخرا صورة بالبكيني أمام البحر أثارت بها الجدل علي السوشيال ميديا ، وذلك على حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهذا ما جعل الكثير يهاجمها ويسخرون من تلك الصورة ، وظهرت العديد من الكوميكس التي تقلدها بشكل مضحك.

وشارك رانيا في تلك السخرية بنشر صورة من فيلم كارتوني علي الشاطئ إلي جانب صورتها بالبكيني .

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الاولى التي تثير فيها رانيا يوسف الجدل بسبب إطلالتها الجريئة، فسبق وأثارت جدلًا واسعًا بعدما أرتدت فستانًا جرئ جدًا خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

وقدمت رانيا يوسف العديد من الأعمال الدرامية والأفلام حيث قدمت فيلمين مؤخرًا، كما أنها تستعد لمشاركة النجم بيومي فؤاد في بطولة مسلسل "الحرامى"، كما تستعد للموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، الذى تم عرضه بداية العام الجارى.

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