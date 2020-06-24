ضبط أمين عهدة استولى على 100 ألف جنيه من شركة بالإسكندرية

ألقت قوات الأمن، القبض على أمين عهدة بمحافظة الإسكندرية، استولى على 100 ألف جنيه مستغلا بذلك موقعه الوظيفى.





البداية كانت ببلاغ إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من (الممثل القانونى لإحدى شركات تجارة الجملة) بقيام أمين عهدة بالشركة باختلاس مبالغ مالية "قيمة بضائع عهدته".





وأكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه "أمين عهدة أحد فروع الشركة بمينا البصل بالإسكندرية- مقيم بالعامرية بمحافظة الإسكندرية" قام باستغلال موقعه الوظيفى كونه أمين عهدة بالفرع ببيع بضائع عبارة عن أسماك بأنواعها ومواد غذائية تقدر قيمتهما بمبلغ (100 ألف جنيه) وعدم سدادها للشركة، وتأكد ذلك بسؤال مدير الحسابات بالشركة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وضبط مرتكبيها.









واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".





وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





في سياق آخر، تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، من ضبط ١٢ ألف كيس سكر بوزن إجمالي ١٢ طن سكر معبأ وعدد ١٥ ألف كيس ملح بوزن إجمالي ٤ طن ونص مجهولي المصدر داخل مخزن ومنفذ بيع مواد غذائية بالجملة بالمنطقة الصناعية بالقطامية.