رئيس"مياه سوهاج": مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد على وصلات الصرف الصحي

صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، بأن الشركة قامت بإرسال مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد مع المواطنين على وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرى الكوامل والهجارسة وأولاد غريب عقب الانتهاء من استكمال وتأهيل مشروع الصرف الصحي.

وأوضح رئيس مياه سوهاج ان الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى التيسير على المواطنين ولمنع انتقالهم وتجمعهم بمركز خدمة العملاء بمدينة سوهاج، حيث تقوم الشركة بإرسال مركز خدمة العملاء المتنقل لمدة 15 يوما بواقع 5 ايام بكل قرية، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين المخالطين للجمهور، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين.

وأشار اللواء مهندس محمد بدرى محمد، إلى أنه تم استكمال تنفيذ وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحى لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بقيمة 12 مليون جنيه، وكذا استكمال وتأهيل شبكات الانحدار بقيمة 9.7 مليون جنيه، واستكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة وتنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب سوهاج بقيمة 35.1 مليون جنيه وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسة بقيمة 15.6 مليون جنيه.

سجلت مصر رقمًا جديدًا، في تعداد إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، حتى الآن، لتتجاوز الـ 58 حالة، بعد تسجيل 1332 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها اليوم الثلاثاء.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.









وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.







