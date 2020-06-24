مصادر: أبو أنس الليبي من أوائل عناصر الإخوان الذين وصلوا إلى بريطانيا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:18 ص
أبو أنس الليبي
أبو أنس الليبي
وكالات

قالت مصادر أمريكية، إن أبو أنس الليبي من أوائل عناصر جماعة الإخوان الارهابية الذين وصلوا إلى بريطانيا، وتمكن من الحصول على حق اللجوء في تسعينيات القرن الماضي.

 

وذكرت المصادر الأمريكية، أنه في سنة 1998، تم إدراج أبي أنس الليبي على قائمة أكثر الأشخاص المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بعدما جرى الاشتباه في تورطه في هجوم تنظيم القاعدة على سفارات أمريكية في شرقي إفريقيا.

 

لكن المتشدد الليبي لاذ بالفرار قبل قدوم عناصر الشرطة البريطانية إلى بيته في منطقة "شاتهام هيل"، وتمكن المحققون من العثور على كتاب يشرح فكر القاعدة ويقدم صورة عن تدريباتها والأهداف التي تضعها نصب العين في البلدان الغربية.

 

وأشارت المصادر، إلى أن قوات أمريكية تمكنت من اعتقال أبي أنس الليبي في العاصمة طرابلس، سنة 2013، لكنه توفي من جراء مرض السرطان قبل بدء محاكمته في نيويورك سنة 2015.

 

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ليبيا بريطانيا الاخوان أبو أنس الليبي

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