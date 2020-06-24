ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:05 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعى لكل المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.14% رابحاً 58.51 نقطة ليصل إلى مستوى 5179.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% رابحاً 84.68 نقطة ليصل إلى مستوى 5672.86 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.05 نقطة ليصل إلى مستوى 4205.30 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 13.03 نقطة ليصل إلى مستوى 4193.25 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 196.5 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون دينار كويتى عبر 7329 صفقة


 وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.45%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%.
 
وجاء سهم شركة أبيار للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 36.54%، يليه سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.40%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 8.49%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.47% ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 9.36%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 5.66%.
 

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