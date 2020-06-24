ارتفاع هامشي بمؤشر سوق الأسهم السعودية مع بداية التعاملات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:57 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع هامش بدعم أساسي من قطاع البنوك القيادي ،  و سجل المؤشر العام للسوق "ناسي" مكاسب بنحو 05,% إلى مستوى 7268 نقطة ليربح نحو 3.88 نقطة ، وجرى التعامل بسوق  الأسهم السعودية اليم علي عدد  27.5 مليون سهم بقيمة 490 مليون ريال، موزعة على نحو 27 ألف صفقة ـ 


وتصدر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم  سهم الوطنية للتعليم بنسبة 5%، وكانت أعلى التراجعات لسهم "نادك" الذي هبط 1.64% ، وتصدر سهم دار الأركان نشاط الأسهم  من ناحية القيمة والحجم بنحو 7 ملايين سهم وبقيمة 50 مليون ريال.

وقطاعياً ، سجل قطاع البنوك ارتفاعاً نسبته 0.6%، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 17.%،  12.% لكل منهما على الترتيب.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاع نسبته 0.07%، بدعم من قطاعي الطاقة والاتصالات، وسط تراجع البنوك والبتروكيماويات

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