ارتفاع هامشي بمؤشر سوق الأسهم السعودية مع بداية التعاملات





إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع هامش بدعم أساسي من قطاع البنوك القيادي ، و سجل المؤشر العام للسوق "ناسي" مكاسب بنحو 05,% إلى مستوى 7268 نقطة ليربح نحو 3.88 نقطة ، وجرى التعامل بسوق الأسهم السعودية اليم علي عدد 27.5 مليون سهم بقيمة 490 مليون ريال، موزعة على نحو 27 ألف صفقة ـ









وتصدر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم سهم الوطنية للتعليم بنسبة 5%، وكانت أعلى التراجعات لسهم "نادك" الذي هبط 1.64% ، وتصدر سهم دار الأركان نشاط الأسهم من ناحية القيمة والحجم بنحو 7 ملايين سهم وبقيمة 50 مليون ريال.





وقطاعياً ، سجل قطاع البنوك ارتفاعاً نسبته 0.6%، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 17.%، 12.% لكل منهما على الترتيب.





وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاع نسبته 0.07%، بدعم من قطاعي الطاقة والاتصالات، وسط تراجع البنوك والبتروكيماويات