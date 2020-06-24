حمد فتحي يواصل التأهيل في التتش

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
واصل حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم، على هامش مران المجموعة الثانية، التي تخوض مرانها حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب انتشار فيروس «كورونا»، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق التدريبات على مجموعتين، حيث بدأت الأولى مرانها في الثامنة والنصف صباحًا، فيما بدأت الثانية المران منذ قليل، بعد اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية، وتم استئناف المران وفقًا للقرارات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.

وأدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

وضمت المجموعة الثانية كلا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وحمدي فتحي، وجيرالدو، وأليو بادجي، وحمدي فتحي.

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