رئيس الإسعاف يكشف عدد ضحايا ومصابي كورونا بالهيئة (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن هناك 3 شهداء وعدد لا بأس به من المصابين بين المسعفين والسائقين والعاملين داخل غرف العمليات، ومعظمهم تماثل للشفاء وبعضهم عاد للعمل مرة أخرى، معقبًا: "ده شرف لينا كلنا".

وأضاف "جاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء أننا في معركة حقيقة والشرف هو تواجدهم بالميدان وعدم التخلي عنه لحظة واحدة.

وتابع رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن هناك تدريب مستمر للعاملين بالهيئة، والتدريب الميداني هو الأوقع، منوهًا بأنه منذ شهر فبراير تم إدخال التدريبات الخاصة بجائحة كورونا، وكان أول درس في التدريبات الأمان الشخصي لرجل الإسعاف؛ حتى يحمي الوطن بأكمله.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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