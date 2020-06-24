مجموعة الأهلي الأولى تُنهي مرانها في التتش

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
أنهت المجموعة الأولى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانها الأول على ملعب التتش، الذي اشتمل على جانب بدني.

واستأنف الأهلي تدريباته في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، وفقًا للجدول الزمني والبرنامج الذي أعده رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بالتنسيق مع معاونيه.
وينطلق مران المجموعة الثانية في العاشرة صباحًا، بعد تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: شريف إكرامي، وعلي لطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.

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