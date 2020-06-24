هاتف ايتل P36 القادم في فئة الهواتف تحت المتوسطة

ايتل P36 هاتف جديد من الشركة الرائعة التي تأسست في عام 2007، وبلغت المبيعات 50 مليون قطعة في هذه الفترة القصيرة، يأت هاتف ايتلP36 ضمن سلسلة الهواتف الجديدة التي اطلقتها ايتل وهي P36 , P36 Pro , P36 Play .

هذا الهاتف المذهل، ايتل P36، الذي يأتي مع نظام التشغيل Android 9 من العلبة ويضمن التحديث فور نزوله، يقدم الكثير للمستخدم، ويتمتع هاتف أيتل P36 بقدرات ومواصفات رائعة وهو أحدث نسخة من الشركة الجديدة، كما يمكنك شراء وحجز هواتف أيتل الجديدة التي تأتي مع هديا قيمة



حول الهاتف الجديد ايتل P36

الشركة ليست جديدة على سوق الهاتف فهي منافس قوي خاصة في فئة الهواتف المتوسطة السعر.

قامت ببيع ملايين النسخ من الهواتف في الأعوام القليلة السابقة، تميزت هواتفها بالأسعار والقدرات التي لا مثيل لها في الأسواق. وهذا يجعلها منافسًا قويًا في فئة الهواتف المتوسطة والمنخفضة. يمكننا إدراج الهاتف الجديد اللذي من المقرر صدوره بشكل رسمي يونيو 2020 في فئة المتوسطة الأكثر استخدامًا وشعبية في منطقة إفريقيا والعالم العربي. حيث يبحث الجميع حاليًا عن الأجهزة العملية التي تقدم للمستخدم كل ما يريد ولا يشعر بعدم الكفاءة ويتم تسعيره في نهاية المطاف بسعر معقول. إذا نظرنا إلى الواجهة الأمامية، فسوف نجد الشاشة التي تأتي من نوع IPS-LCD الذي يدعم 16 مليون لون ويدعم أيضًا اللمس المتعدد. كما تشغل 82.2٪ من الواجهة الأمامية للهاتف.

تتميز الشاشة بدقة تصل إلى 1600 * 720 بكسل وكثافة 272 بكسل لكل بوصة وهذه الكثافة تعمل على تقليل استهلاك البطارية بشكل كبير. إطار الهاتف مصنوع من البلاستيك البولي القوي والجسم الخارجي من الزجاج، وهو مادة تصنيع ممتازة في هذه الفئة. ايتل P36هو واحد من أفضل الهواتف السابقة لهذه الشركة.







التفاصيل في الهاتف الجديد من ايتل

الذاكرة الداخلية للهاتف 16 جيجا بايت ويتوافر نسخة أخرى من الهاتف تأتي بذاكرة تخزين كبيرة تصل إلى 32 جيجا بايت

يمكنك زيادة مساحة التخزين هذه باستخدام بطاقة ذاكرة micro SD خارجية.

الجميع يهتم بالأداء لذلك نلقي نظرة على البروسيسور حيث يأتي itel P36 بمعالج من نوعUniSoCSpreadtrum SC7731E ويوفر في البطارية بشكل ملحوظ خاصة مع الحجم الكبير.

معالج رسوميات هو ARM من ماليT820 MP1..وهو الداعم الأساسي لأداء هذا الهاتف الجديد ويأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 9، وهو قابل للتحديث في الفترة القادمة خاصة بعد صدور نسخة أندرويدPieأو 9 .

الكاميرا الموجودة في الجزء الخلفي من الهاتف مزدوجة وتوفر صور مرضية للغاية، حيث تأتي الأساسية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة 2.0/f والكاميرا الثانية مصممة لوضع العزل.

الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل وهي مخصصة للتصوير الواسع وتأتي بفتحة عدسة 2.2/ f.





تتميز الكاميرا بوضع البانوراما وتوافر فلاش LED وكذلك دعم وضع HDR. يمكنه تسجيل فيديو بجودة 720p وتسجيل 30 إطارًا في الثانية.

المميزات في الهاتف