البورصة تلغي العمليات المنفذة على شركة هيرمس القابضة

ألغت البورصة المصرية، جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية المجموعة المالية هيرمس القابضة والمنفذة بجلسة الثلاثاء 23 يونيو 2020.

واوضحت البورصة المصرية في بيان لهاالليوم، إنه تقرر تعديل سعر فتح الورقة المالية لجلسة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 ليصبح 12.61 جنيه للسهم، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية

وحققت الشركة ، خلال2019 ارباح بلغت 1.4 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وزادت إيرادات الشركة خلال 2019، إلى 6.74 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.88 مليار جنيه في 2018.







