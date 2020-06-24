البورصة تلغي العمليات المنفذة على شركة هيرمس القابضة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:51 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

ألغت البورصة المصرية، جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية المجموعة المالية هيرمس القابضة والمنفذة بجلسة الثلاثاء 23 يونيو 2020.


واوضحت البورصة  المصرية في بيان  لهاالليوم، إنه تقرر تعديل سعر فتح الورقة المالية لجلسة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 ليصبح 12.61 جنيه للسهم، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية

وحققت  الشركة ، خلال2019 ارباح  بلغت 1.4 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت إيرادات الشركة خلال 2019، إلى 6.74 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.88 مليار جنيه في 2018.


وإستهلت لبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، لتأتى قرارات الحكومة أمس بإلغاء الحظر الجزئى على العديد من القطاعات من الأسبوع القادم و الذى فتح شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تراجع الفائدة البنكية ، لتستمر حالة التفاؤل لدى الأفراد بإمكانية تحقيق أرباح مجزية من ارتفاعات الاسهم .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10806 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2173 نقطة

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