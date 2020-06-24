سقوط جرحى بتفجيرين متتاليين في مدينة منبج بسوريا

نقلت قناة روسيا اليوم، عن المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بسوريا، بسقوط عدد من الجرحى، إثر تفجيرين متتالين وقعا على طريق الجزيرة في مدينة منبج شمال البلاد.

ونشر المجلس، بيانًا عبر صفحته على "فيسبوك"، قال فيه إن "تفجيرين متتاليين وقعا على طريق الجزيرة في مدينة منبج، تزامنا مع القصف الذي نفذه العدوان التركي على قرية حلنج شرقي كوباني"، وأضاف أن "المعلومات الأولية التي تم التوصل إليها بأن هذه التفجيرات حدثت على يد الاستخبارات التركية (ميت) حيث قامت بتنفيذ تفجيرين متتالين على طريق الجزيرة في مدينة منبج، مما أدى لإصابة اثنين من المدنيين بجروح بليغة تم نقلهم إلى المشفى".

وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية، لأهداف معادية استهدف محيط قاعدة حميميم بريف اللاذقية.

وبحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك، أن "أصوات الانفجارات العنيفة، التي سمع دويها بمحيط مدينة جبلة بريف اللاذقية ناجمة عن تدمير أهداف معادية حاولت الاقتراب من المنطقة"، مؤكداً على أن "الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم العسكرية تصدت للأهداف ودمرتها بالكامل أثناء محاولتها الاقتراب من محيط المنطقة".

هذا وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري، في بداية شهر يونيو الجاري، لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف محيط مدينة مصياف في ريف حماة الغربي.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى: إن العدوان تم عبر صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية، مضيفاً أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية في محيط مدينة مصياف".

وتابع المصدر: "العدوان استهدف مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف، ولا معلومات دقيقة عن حجم الأضرار حتى اللحظة والعمل جار حاليا على تقييمها".