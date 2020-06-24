سقوط جرحى بتفجيرين متتاليين في مدينة منبج بسوريا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:55 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

نقلت قناة روسيا اليوم، عن المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بسوريا، بسقوط عدد من الجرحى، إثر تفجيرين متتالين وقعا على طريق الجزيرة في مدينة منبج شمال البلاد.

 

ونشر المجلس، بيانًا عبر صفحته على "فيسبوك"، قال فيه إن "تفجيرين متتاليين وقعا على طريق الجزيرة في مدينة منبج، تزامنا مع القصف الذي نفذه العدوان التركي على قرية حلنج شرقي كوباني"، وأضاف أن "المعلومات الأولية التي تم التوصل إليها بأن هذه التفجيرات حدثت على يد الاستخبارات التركية (ميت) حيث قامت بتنفيذ تفجيرين متتالين على طريق الجزيرة في مدينة منبج، مما أدى لإصابة اثنين من المدنيين بجروح بليغة تم نقلهم إلى المشفى".

 

وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية، لأهداف معادية استهدف محيط قاعدة حميميم بريف اللاذقية.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك، أن "أصوات الانفجارات العنيفة، التي سمع دويها بمحيط مدينة جبلة بريف اللاذقية ناجمة عن تدمير أهداف معادية حاولت الاقتراب من المنطقة"، مؤكداً على أن "الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم العسكرية تصدت للأهداف ودمرتها بالكامل أثناء محاولتها الاقتراب من محيط المنطقة".

 

هذا وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري، في بداية شهر يونيو الجاري، لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف محيط مدينة مصياف في ريف حماة الغربي.

 

وقال مصدر أمني رفيع المستوى: إن العدوان تم عبر صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية، مضيفاً أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية في محيط مدينة مصياف".

 

وتابع المصدر: "العدوان استهدف مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف، ولا معلومات دقيقة عن حجم الأضرار حتى اللحظة والعمل جار حاليا على تقييمها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوريا سقوط جرحى تفجيرين

أخبار تهمك

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من البنك المركزي بشأن عملاء القوائم السوداء

منذ ساعة و نصف

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

منذ أقل من ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ حوالي 9 ساعات

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعة و 16 دقيقة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

نجم برشلونة يتوعد بحسم لقب الليجا الإسبانية

منذ 36 دقيقة

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اختفاء طائرة روسية فوق سوريا وسط هجمات إسرائيلية وفرنسية

مصدر عسكري يكشف حقيقة إستهداف صواريخ مجهولة لعدة مواقع بسوريا

الدفاع الجوي السوري يتصدى لطائرات مسيرة قرب قاعدة حميميم الروسية

سوريا.. "دفاعات حميميم" الروسية تتصدى لقذائف صاروخية

عاجل.. تعرض قاعدة حميميم الروسية لهجوم باستخدام طائرات مسيرة

عاجل.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بمحافظة حماة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

09:54 ص

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

10:18 ص

مذبحة جديدة تهز برشلونة

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!