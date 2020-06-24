جامعة جنوب الوادي تستخدم "ويبكس" لإدارة الفصول والاجتماعات الافتراضية

قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه وجه بضرورة تفعيل العملية التعليمية عن طريق نمط التعليم عن بعد في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتوضيح الدكتور خالد عبد الغفار أن التعليم عن بعد سيكون محور أساسي في التعليم الجامعي في الفترة القادمة.





وأضاف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مركز التدريب قد قام بتدريب ما يقرب من 300 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة علي برنامج الويبكس من خلال شهادة أساسيات التحول الرقمي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات التي تستهدف جميع منسوبي الجامعة قبل المنح والترقي.





وأوضح الدكتور شعبان حرب مدير التدريب بالجامعة، أنه من أهداف المركز الرئيسة هو المساهمة في التحول الرقمي للجامعة ومنسوبيها وانطلاقًا من رغبة المركز من أن يكون المركز جزء فاعل في نهضة الجامعة وتفوقها وتحقيق أهدافها في ظل توجيهات ودعم إدارة الجامعة لمركز التدريب.





وجدير بالذكر أنه سيقوم مركز التدريب علي التحول الرقمي بالجامعة بتقديم مجموعة من الدورات التدريبية عن بعد عن الفصول والاجتماعات الافتراضية باستخدام برنامج الويبكس لمنسوبي كليات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال نخبة من المدربين المعتمدين من المجلس الأعلى للجامعات من أبناء الجامعة.





وفي سياق آخر قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق علي بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي بقنا اعتبارًا من العام الجامعي المقبل ٢٠٢٠ - ٢٠٢١





وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بقنا يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي نحو التحول الرقمي وإدخال علوم حديثة ومتطورة، وكذا مواكبة التوجهات المُستقبلية للتوسُع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، ورفع كفاءة استخدامها.





وقال "غرباوى" إن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بقنا؛ يأتي تماشيًا مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتخريج شباب مؤهلين معرفيًا وابتكاريًا للمشاركة في صنع المستقبل.





وأشار إلى أن الجامعة بدأت مبكرا فى التحول الرقمي الذكي في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية فى إطار سعيها لتكون القاطرة التي تقود جنوب الصعيد إلي التحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكدًا أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من رقمنة كافة الإدارات لتصبح أول جامعة رقمية بلا أوراق فى 2021 حيث أن هناك خطة للإسراع بمعدلات الرقمنة نحو منظومة الكترونية متكاملة، بداية من شئون العاملين ونهاية بشئون أعضاء هيئة التدريس.



