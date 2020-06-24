أحمد العوضي ينشر صورة مع بيتر ميمي ويعلق: "الاختيار 8 رمضان 2025"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر أحمد العوضي في هذه الصورة برفقة المخرج بيتر ميمي، وعلق مازحاً: "رمضان 2025 ان شاء الله، الاختيار 8".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "أجدع رجالة، ربنا يديم عليكم المحبة".

قصة مسلسل "الاختيار"

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل "الاختيار"

يشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.

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