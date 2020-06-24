5 قطاعات تقود مؤشر سوق دبي للصعود 0.14% في مستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.14% رابحاً 3.08 نقطة ليصل إلى مستوى 2123.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 208.4 مليون سهم محققة ما قيمته 203.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3151 صفقة لعدد 30 سهماً0









وصعدت 5 قطاعا بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.61%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم ثطاع النقل بنسبة 0.14%.

وقفز 12 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.19%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.52%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2.22%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.5 مليون ورقة بقيمة 38.6 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.35%.