بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:34 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، لتأتى قرارات الحكومة أمس بإلغاء الحظر الجزئى على العديد من القطاعات من الأسبوع القادم و الذى فتح شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تراجع الفائدة البنكية ، لتستمر حالة التفاؤل لدى الأفراد بإمكانية تحقيق أرباح مجزية من ارتفاعات الاسهم .


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10806 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2173 نقطة


وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس منتصف الأسبوع على مكاسب جماعية ، بعد أن تراجع  المؤشر الرئيسى مختبرا مستوى الـ 10700 نقطة و التى ارتد منها مقلصا كافة تراجعاته بمشتريات للمؤسسات المحلية و العربية على التجارى الدولى و معظم القياديات ليغلق على ارتفاع بـ 0.21% ، فيما انهى السبعين الافضل اداء على ارتفاع بـ 1.013% عند 1376.46 نقطة بدعم من نشاط الأفراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و نشاط الاسهم المضاربية التى اغلق العديد منها على ارتفاع بالحدود القصوى 10% .. و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة سجلت 1.144 مليار جنيه بحجم تداول 362 مليون سهم ، من خلال 41915 صفقة بمخطط سيولة 56.5% للشراء ، ليربح معها رأس المال السوقى للشركات المقيدة 2.735 ملبار جنيه مسجلا 582.241 مليار جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الغلق إلغاء الحظر 80

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جديد من البنك المركزي بشأن عملاء القوائم السوداء

منذ ساعة و نصف

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعة و 18 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ حوالي 9 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 15 ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نجم برشلونة يتوعد بحسم لقب الليجا الإسبانية

منذ 38 دقيقة

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

"البورصة" تتعافي من خسائرها وتربح 3 مليار جنيه بختام جلسة أخر الأسبوع

البورصة تربح 4.7 مليار جنيه بعد نصف ساعة من بدء جلسة التداول

أخبار البورصة .. المؤشرات تواصل الصعود في منتصف التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والأجانب

"البورصة " تربح 2.9 مليار جنيه بختام جلسة أول الأسبوع

"البورصة" تنهي تعاملات أولي جلسات الأسبوع علي إرتفاع جماعي لمؤشراتها

البورصة تستهل تعاملات اليوم الأثنين بإرتفاع جماعي لمؤشراتها

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

09:54 ص

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

10:18 ص

مذبحة جديدة تهز برشلونة

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!