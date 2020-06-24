بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية





إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، لتأتى قرارات الحكومة أمس بإلغاء الحظر الجزئى على العديد من القطاعات من الأسبوع القادم و الذى فتح شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تراجع الفائدة البنكية ، لتستمر حالة التفاؤل لدى الأفراد بإمكانية تحقيق أرباح مجزية من ارتفاعات الاسهم .









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10806 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2173 نقطة









وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس منتصف الأسبوع على مكاسب جماعية ، بعد أن تراجع المؤشر الرئيسى مختبرا مستوى الـ 10700 نقطة و التى ارتد منها مقلصا كافة تراجعاته بمشتريات للمؤسسات المحلية و العربية على التجارى الدولى و معظم القياديات ليغلق على ارتفاع بـ 0.21% ، فيما انهى السبعين الافضل اداء على ارتفاع بـ 1.013% عند 1376.46 نقطة بدعم من نشاط الأفراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و نشاط الاسهم المضاربية التى اغلق العديد منها على ارتفاع بالحدود القصوى 10% .. و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة سجلت 1.144 مليار جنيه بحجم تداول 362 مليون سهم ، من خلال 41915 صفقة بمخطط سيولة 56.5% للشراء ، ليربح معها رأس المال السوقى للشركات المقيدة 2.735 ملبار جنيه مسجلا 582.241 مليار جنيه.