"مكافحة الإدمان": انخفاض نسبة مشاهد التدخين لـ4 % خلال دراما رمضان

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق علاج ومكافحة الإدمان، إنه على مدار 6 سنوات قاموا برصد مشاهد تعاطي وإدمان المواد المخدرة والتدخين بدراما رمضان، وكانوا يواجهون صعوبات كبير في السنوات الأولى وكان هناك عدم التزام كبير جدًا من صناع الدراما بعرض مشاهد التدخين والمخدرات.





وأضاف "عسكر"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم عمل مواثيق أخلاقية تحت رعاية الدولة بالتنسيق مع الكتاب والمؤلفين، ومطالبتهم برصد صورة الواقع مع رصد تداعيات التدخين والمخدرات على المدخن والمدمن، ونهايته.





وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق علاج ومكافحة الإدمان: "أننا لاحظنا استجابة رائعة خلال آخر عامين من الكتاب والمؤلفين"، موضحًا أن نسبة مشاهد التدخين والمخدرات انخفضت لـ 4 % مقابل 7.3 % خلال السنوات الماضية، منوهًا بأن بعض المسلسلات عرضت محور التدخين وتداعياته وتأثيره على المدخن، وهذا يؤكد وجود علاقة وطيدة بين الصندوق وصناع الأعمال الدرامية.





واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى - نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تـحليل التناول الدرامى لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرةرمضان 2020، مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تخليل المضمون لعدد 24 عمل درامى هذا العام وان المساحة الزمنية لمشاهد التدخين كانت 4% من اجمالى المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 13% عام 2017 وبمتوسط 7.6% فى الثلاثة سنوات السابقة وهى الفترة من 2017 حتى 2019 وان من إبرز أنواع التدخين التى ظهرت فى الدراما السجائر بنسبة 60% والشيشة 38% وسيجار 18% وتدخين اليكترونى 1% وبايب1% حيث قد يتضمن المشهد الواحد على اكثر من منتج.





وأوضح " عثمان" أن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطى المخدرات كانت 1.5% من اجمالى المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 4% % عام 2017 وبمتوسط 2.3 % فى الثلاثة سنوات السابقة وهى الفترة من 2017 حتى 2019 وان من إبرز أنواع المخدرات التى ظهرت فى الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 80% والهيروين 19% والحشيش 12% والمواد المخدرة 2%، حيث قد يتضمن المشهد الواحد على اكثر من مادة مخدرة





واستعرض عثمان الاعمال الدرامية التم دعمت قضية مشكلة المخدرات فى دارما رمضان 2020، حيث عرضت أسباب الوقوع في مشكلة التعاطي والإدمان وايضًا تداعيات التعاطي والإدمان على الفرد وأسرته والمجتمع، كما انها لم تعرض مشاهد تعليمية او ترويجية للثقافة المغلوطة الخاصة بالتعاطي، كذلك عرض مشكلة الاتجار بالمخدرات.





وأشار "عثمان" الى ان من ضمن الظواهر السلبية فى التناول الدرامى لقضية التدخين وتعاطى المخدرات عام 2020 هى كثافة مشاهد تعاطى الكحوليات في مسلسل 100 وش وبمختلف الأنماط الدرامية كما ان تدخين الإناث يمثل فى الدراما 20% من المدخنين فى حين ان النسبه فى الواقع 1.5% من اجمالى المدخنين.



