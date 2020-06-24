برومو مسلسل "شديد الخطورة" يتخطى 200 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
تخطى برومو مسلسل "شديد الخطورة" ل أحمد العوضي، 200 ألف مشاهدة، على القناة الخاصة بالمنصة الإلكترونية "واتش إت"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مسلسل "شديد الخطورة" تدور أحداثة في إطار أكشن تشويقي، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 7 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا على المنصة الإلكترونية "واتش إت"، وشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي وريم مصطفى وأحمد صيام وحسني شتا ورياض الخولي.


يذكر أن مسلسل "شديد الخطورة، يعد أولى بطولات الفنان أحمد العوضي المطلقة، كما تعد الفنانة ريم مصطفى أولى الفنانات في الوطن العربي التي تلعب الأكشن من خلال المسلسل.

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الفنان احمد العوضي

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