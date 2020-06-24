"المجتمعات العمرانية" تتفقد "الإسكان الاجتماعى" وسكن مصر بمدينة ٦ أكتوبر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعى الإسكان الاجتماعى وسكن مصر بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.


واستهل المهندس كمال بهجات، جولته بتفقد، مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ٨٠٠ فدان لمتابعة الأعمال الجارية، َوتشمل أعمال الطرق والمرافق، وأشاد  بحجم الجهود المبذولة واستكمال الأعمال المتبقية.
وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على مواصلة وتكثيف الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم باقي الوحدات المتبقية بالمشروع فى أسرع وقت.


كما تفقد  المهندس كمال بهجات، مشروع سكن مصر لمتابعة موقف أعمال المرافق ورصف الطرق الجارية، مطالباً بتقديم برامج زمنية مكثفة للانتهاء من أعمال المرافق والكهرباء ورصف الطرق لبدء تسليم  الفائزين بالوحدات في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أشار المهندس عادل النجار، إلى أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تعد  واحدة من كبري المناطق التي تضم عدداً من وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بالجمهورية، حيث تصل الوحدات بها إلى  ٤٢ ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٣٧٩٦٨ وحدة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات بالمشروع.
وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أن المنطقة مقسمة  إلي ٤ قطاعات يضم كل قطاع كافة الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والدينية اللازمة لسكان كل قطاع.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سكن مصر الاسكان اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 21 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

منذ ثلث ساعة

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من البنك المركزي بشأن عملاء القوائم السوداء

منذ ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ يوم

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

مدبولى يتفقد الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة و"سكن مصر" بحدائق أكتوبر

"المجتمعات العمرانية" ورئيس الجهاز يتفقدان المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة 15 مايو

"المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة

"الإسكان الاجتماعى" يشدد على الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات

"المجتمعات العمرانية" تتفقد ١١٨٥ عمارة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر

الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

09:54 ص

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

مذبحة جديدة تهز برشلونة

08:26 ص

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!