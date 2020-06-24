أيتن عامر تطهي وجبة الشاورما داخل مطبخها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:28 ص
أيتن عامر
أيتن عامر
روان هيثم
نشرت الفنانة أيتن عامر فيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في هذا الفيديو تعرض موهبتها في الطبخ وتقوم بإعداد شاورما من صنع يديها، وعلقت قائلة: "مطبخي".

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مشاركتها في موسم دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية".

وشارك في بطولته كل من ياسمين صبري، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجي.

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