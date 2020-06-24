نيتفلكس تطرح البرومو التشويقي لفيلم "فوق القمر"

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طرحت المنصة الإلكترونية نيتفلكس، البرمو التشويقي لفيلم الرسوم المتحركة "فوق القمر"، على قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



فيلم "فوق القمر" تدور أحداثة حول فتاة ذكية شغوفة بالعلوم وطموحة، وتعمل على صناعة سفينة فضاء والانطلاق بها نحو القمر، على أمل مقابلة إلهه القمر الاسطورية، الفيلم من بطولة فيليبا سو وآن مايلز وروبرت جي تشيو وكاثي آنج وكيميكو وساندرا أوة.



فيلم "فوق القمر" من إخراج جلين كين الذي حاز على جائز الأوسكار، ومن إنتاج جيني ريم.