وصول الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة إلى ميناء الإسكندرية (صور)

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن استقبال ميناء الإسكندرية، الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة بواقع 22 عربة جديدة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو، قائلا إن

العربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، لافتا إلى أن هناك عدد 10 عربات أخرى جديدة للركاب تمثل الجزء الثاني من الدفعة الأولى تم شحنها من ميناء (سان بطرسبرج) بروسيا وستصل خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة لكل دفعة، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.





وأضاف الوزير، أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.





وأوضح وزير النقل، أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتحقق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مضيفًا إلى أنه سيتم تركيب العربات الجديدة التي وصلت والعربات الجديدة التي ستصل تباعا مع الجرارت الجديدة ليرى المواطن خلال الشهر القادم بدء تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة، وذلك في إطار خطة تشغيل جديدة وشاملة لتشغيل السكة الحديد تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.



