النقل: وصول الدفعة الأولى لعربات الركاب الجديدة إلى الإسكندرية (صور)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
استقبال ميناء الإسكندرية، الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة والتي تبلغ 22 عربة جديدة، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان صحفى أن هذه الصفقة تعد الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورر.

من جانبه صرح وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن العربات التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية هي 22 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، لافتا إلى أن هناك عدد 10 عربات أخرى جديدة للركاب تمثل الجزء الثاني من الدفعة الأولى تم شحنها من ميناء (سان بطرسبرج) بروسيا وستصل خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم.

مؤكدا انه ستتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35عربة لكل دفعة وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد، مضيفا أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأشار إلى أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتحقق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مضيفًا إلى أنه سيتم تركيب العربات الجديدة التي وصلت والعربات الجديدة التي ستصل تباعا مع الجرارات الجديدة ليرى المواطن خلال الشهر القادم بدء تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة، وذلك في إطار خطة تشغيل جديدة وشاملة لتشغيل السكة الحديد تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل العربات، وتم تعقيم العربات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة. 

النقل: وصول الدفعة الأولى لعربات الركاب الجديدة إلى الإسكندرية (صور)
النقل: وصول الدفعة الأولى لعربات الركاب الجديدة إلى الإسكندرية (صور)
النقل: وصول الدفعة الأولى لعربات الركاب الجديدة إلى الإسكندرية (صور)
النقل: وصول الدفعة الأولى لعربات الركاب الجديدة إلى الإسكندرية (صور)
النقل: وصول الدفعة الأولى لعربات الركاب الجديدة إلى الإسكندرية (صور)
النقل: وصول الدفعة الأولى لعربات الركاب الجديدة إلى الإسكندرية (صور)
النقل: وصول الدفعة الأولى لعربات الركاب الجديدة إلى الإسكندرية (صور)
النقل: وصول الدفعة الأولى لعربات الركاب الجديدة إلى الإسكندرية (صور)
النقل: وصول الدفعة الأولى لعربات الركاب الجديدة إلى الإسكندرية (صور)
النقل: وصول الدفعة الأولى لعربات الركاب الجديدة إلى الإسكندرية (صور)

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