حازم إيهاب يشوق جمهوره لعرض الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"

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نشر الفنان حازم ايهاب صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر حازم ايهاب في هذه الصورة يشوق جمهوره لعرض الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" قائلاً: "مين مستني حكايات بنات الجزء الخامس؟".



وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "كلنا مستنيين جدًا وحشتونا".



وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "حكايات بنات ج4" حول المشكلات التي يتعرض لها الأربعة بنات وهما هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم في حياتهم العاطفية كاشفين عن أحلامهم وطموحاتهم.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من كريم العمري، هاجر أحمد، أحمد كرارة، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، رمزي لينر، خالد منصور، حازم ايهاب، محمد يسري، وأخرون، تأليف نهاا سماحة، أحمد شوقي، إخراج مصطفى أبو سيف، طارق زهران.