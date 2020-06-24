ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ (صور)

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جلسة المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة، بالديوان العام، في دورته الرابعة، بأمانة سر اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات الهامة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.





ووافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم العريف الشهيد أيمن ياسر مصباح يوسف، علي مدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية بقرية حصة الغنيمي، بمركز ومدينة قلين، تخليدًا لذكراه، وصدر قرار المحافظ رقم (417) لسنة 2020م.





كما وافق المجلس التنفيذي على توجيه إدارة المجالس لإدراج مذكرة عرض بجدول الأعمال في الجلسة المقبلة، لموافقة أعضاء مجلس التنفيذي على تكليف مشروع وحدة الرصف بالأعمال داخل مدينة كفر الشيخ بناءً على المقايسات المعدة متضمنة أسماء الشوارع التي سيتم رفع كفاءتها، وذلك بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، ومديرية الطرق.





وأيضا وافق المجلس التنفيذي على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بشأن تخصيص موقع محطة المعالجة للصرف الصحي على مصرف زغلول بالجزيرة الخضراء، من حيث المبدأ لحين مخاطبة وزير الزراعة.





كما وافق المجلس التنفيذي علي تعديل قرار التخصيص رقم 20489 لسنة 2018م، فيما يتضمنه تخصيص مساحة 223.20م2 أملاك دولة بمدينة سيدى غازي إلى مساحة 372م2 لصالح مديرية الشئون الصحية لإنشاء مبنى مكون من 5 طوابق علي النحو المبين لمحضر المعاينة المرفق، وصدر قرار المحافظ رقم (472) لسنة 2020م.





فيما وافق المجلس التنفيذي علي مذكرة الشئون القانونية بشأن كتاب الإدارة العامة لاملاك الدولة بكفرالشيخ رقم" 127" بشأن طلب إلغاء التسليم الذي تم من الري الي أملاك الدولة للقطعة رقم "7" مساحة قديمة بالمساحة الحديثة القطعة رقم 1545 بخوض الشبته والمعطي نمرة 1 قسم أول منافع عمومية خارج الحياض بناحية الحدادي بسيدي سالم، وإعادة التسليم من مديرية الطرق لأملاك الدولة لزوال ملكية الري لهذا المسطح، وصدر قرار المحافظ رقم (421) لسنة 2020م.





كما وافق المجلس التنفيذي علي تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 30000م2 بحوض البرية رقم "2"جنوب الطريق الدولي لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، لإقامة مصنع تدوير مخلفات قمامة، وصدر قرار المحافظ رقم (473) لسنة 2020م.





ووافق المجلس التنفيذي علي إنشاء وحدة مرور بمدينة بيلا، بمنطقة كوم حمامو، علي جزء من مصنع تدوير القمامة علي مساحة 8000م2، وصدر قرار المحافظ رقم (430) لسنة 2020م.



