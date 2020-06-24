د. البجيرمي: مستعدون لفتح الأندية ومراكز الشباب.. ولدينا خطة ورؤية لاكتشاف المواهب وتطوير المنشآت

عقد الدكتور أشرف البجيرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة اجتماعا أمس؛ مع مديري الإدرات العامة بالقاهرة؛ وذلك لمناقشة العديد من الأمور الهامة وعلي رأسها كيفية عودة الحياة إلي طبيعتها بشكل تدريجي في مراكز الشباب والأندية بعد قرار رئيس الوزارء وتعليمات وزير الشباب والرياضة بفتح الأندية ومراكز الشباب بقدرة استعابية 25%.





وقال البجيرمي: أن جميع مراكز الشباب والأندية في القاهرة على استعداد تام لعودة الأنشطة حسب رؤية الدولة وتوجيهات السيد رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة؛ حيث تم تعقيم جميع مراكز الشباب الأندية خلال الفترة السابقة أكثر من مرة وبشكل دوري؛ وقمنا بالعديد من الجولات الميدانية كان أخرها مركز شباب حلوان الجديدة أمس للأطمئنان علي جاهزية جنيع المنشأت والعاملين بها.





وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لدينا رؤية وخطة نعمل عليها للنهوض بالرياضة وكافة الأنشطة وتطوير المنشآت الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب وتشجيع الاستثمار واكتشاف المواهب في مختلف المجالات؛ نسيير بخطي جيدة في ذلك ونسعي لتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.