مادلين طبر تحتفل بإنتهاء تصوير تتر برنامجها الجديد "حلوة يا دنيا"

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أحتفلت الفنانة مادلين طبر، بإنتهاء تصوير تتر برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "حلوة يا دنيا" ومن المقرر عرضه على شاشة قناة "TN".



وشاركت مادلين، جمهوره بمقطع فيديو جديد من هذا الأحتفال، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت طبر، على مقطع الفيديو قائلة:"تيتر حلوة يا دنيا شكرا للشاعر ا.شوقي حجاب والملحن ا.وليد الحسيني والموزع ا.حمادة الحسيني والمطربون ياسر المغربي وحسن المصري واحمد صفوت برنامج حلوة يا دنيا قريبًا".



يذكر أن آخر أعمال مادلين طبر، مسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وشارك في بطولته الفنانة بشرى وعمرو عابد.