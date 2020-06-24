جلسة لعبد الحفيظ مع الجهاز المعاون في الأهلي وتدريبات بدنية مطولة للاعبين

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين أفراد الجهاز للترتيب للمرحلة المقبلة.





كما حرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الحديث مع العاملين في جهاز الكرة فور وصوله إلى مقر النادي بالجزيرة، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها قبل استئناف المران، بعد فترة من التوقف نتيجة لتفشي فيروس كورونا.





كما حرص طبيب الأهلي أيضا على التحدث مع العاملين للاطمئنان على كافة الترتيبات، واتباع الإجراءات الاحترازية، مع التشديد على توافر المطهرات وأدوات التعقيم بمحيط الملعب والتباعد وطريقة التعامل خلال المران.





وخاض الفريق الأحمر فقرة بدنية مطولة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، وأفراد الجهاز المعاون، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.





واشتمل مران الفريق على الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، لرفع معدل اللياقة، بعد فترة توقف للنشاط الرياضي تجاوزت ثلاثة أشهر.





وانطلق مران الفريق في الثامنة والنصف صباحًا على ملعب التتش، وبدأ المران بمحاضرة نظرية شرح خلالها ديفيد سيزا، المدرب العام، البرنامج التدريبي.





وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف، فيما تخوض المجموعة الثانية مرانها في العاشرة صباحًا.