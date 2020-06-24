إطلالة مشرقة.. نداء شرارة في أحدث ظهور لها عبر الـ"إنستجرام"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


تحرص المطربة الشابة نداء شرارة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نداء شرارة صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة مشرقة حيث اعتمدت على مكياج مبهج وألوان فاتحة، وعلقت قائلة"وحينما ينتهي الغضب تبدأ حفلة اللامبالاة".

مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى من وعلى يوسف من وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

ولاقت نداء الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

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