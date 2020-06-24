كيك آيس كريم الكابتشينو.. طريقة التحضير

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:52 ص
كيك آيس كريم الكابتشينو
كيك آيس كريم الكابتشينو
نقدم لكِ في السطور التالية طريقة عمل كيك آيس كريم الكابتشينو لسهولة تحضيره لأفراد اسرتك بمقادير بسيطة فقط اتبعي الخطوات التالية:

مقادير كيك آيس كريم الكابتشينو

- احضري علبة من الجبن الكريمي 
- كوب ونصف من الكريمة السائلة
- 1/4 كوب من بودرة الكاكاو 
- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة
- النسكافيه : ملعقة صغيرة
- سكر : نصف كوب
- 12 اصبع من ويفر شوكولاتة 
- كوب من الشوكولاتة المذابة

طريقة تحضير كيك آيس كريم الكابتشينو

1. اخفقي الجبن الكريمي مع الكاكاو والكريما السائلة والقهوة سريعة الذوبان والفانيلا بالخفاقة الكهربائية على سرعة متوسطة حتى يصبح متجانس.

2. أضيفي السكر مع استمرار الخفق.

3. جهزي صينية مستطيلة للكيك مقاس 8 انش وبطنيها بورق البلاستيك الشفاف مع الحرص على ترك جوانب البلاستيك لخارج الصينية.

4. وزعي حبات الويفر في قاعدة الصينية.

5. أضيفي نصف كمية مزيج الجبن الكريمي ثم ضعي فوقها طبقة أخرى من الويفر.

6. وزعي فوق الطبقة الثانية من الويفر باقي كمية مزيج الجبن وغطي الصينية بالورق البلاستيك  وأدخليها الفريزر ليلة كاملة.

7. عند التقديم أزيلي البلاستيك واسحبي الكيك من الصينية.

8. ضعي الكيك المجمد في طبق التقديم وصبي فوقه الشوكولاتة المذوبة وقطعيها وقدميها.

أخبار تهمك

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

منذ ربع ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ 40 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من البنك المركزي بشأن عملاء القوائم السوداء

منذ أقل من ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ يوم

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ حوالي 9 ساعات

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

09:54 ص

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

مذبحة جديدة تهز برشلونة

08:26 ص

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!