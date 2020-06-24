كيك آيس كريم الكابتشينو.. طريقة التحضير

نقدم لكِ في السطور التالية طريقة عمل كيك آيس كريم الكابتشينو لسهولة تحضيره لأفراد اسرتك بمقادير بسيطة فقط اتبعي الخطوات التالية:





مقادير كيك آيس كريم الكابتشينو





- احضري علبة من الجبن الكريمي

- كوب ونصف من الكريمة السائلة

- 1/4 كوب من بودرة الكاكاو

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- النسكافيه : ملعقة صغيرة

- سكر : نصف كوب

- 12 اصبع من ويفر شوكولاتة

- كوب من الشوكولاتة المذابة





طريقة تحضير كيك آيس كريم الكابتشينو





1. اخفقي الجبن الكريمي مع الكاكاو والكريما السائلة والقهوة سريعة الذوبان والفانيلا بالخفاقة الكهربائية على سرعة متوسطة حتى يصبح متجانس.





2. أضيفي السكر مع استمرار الخفق.





3. جهزي صينية مستطيلة للكيك مقاس 8 انش وبطنيها بورق البلاستيك الشفاف مع الحرص على ترك جوانب البلاستيك لخارج الصينية.





4. وزعي حبات الويفر في قاعدة الصينية.





5. أضيفي نصف كمية مزيج الجبن الكريمي ثم ضعي فوقها طبقة أخرى من الويفر.





6. وزعي فوق الطبقة الثانية من الويفر باقي كمية مزيج الجبن وغطي الصينية بالورق البلاستيك وأدخليها الفريزر ليلة كاملة.





7. عند التقديم أزيلي البلاستيك واسحبي الكيك من الصينية.





8. ضعي الكيك المجمد في طبق التقديم وصبي فوقه الشوكولاتة المذوبة وقطعيها وقدميها.