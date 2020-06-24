طارق صبري يحتفل بميلاد أيمن الشيوي: "أخ كبير واستاذ ومعلم''

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
احتفل الفنان طارق صبري بميلاد الفنان أيمن الشيوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث قام طارق صبري بنشر صورة تجمعه مع أيمن الشيوي، وكتب قائلاً: "أخ كبير وأستاذ ومعلم.. دكتور أيمن الشيوي كل سنه وانت طيب يا عميد، يارب السنة الجاية تبقى أحلى عليك".

يذكر أن آخر أعمال طارق صبري مشاركته بموسم رمضان 2020 في مسلسل "يا أنا يا جدو"، الذي تدور أحداثه حول الجد إسماعيل وحفيده يوسف الذي يجسده الفنان طارق صبري، وتتمنى جميع العائلة وفاة الجد حتى يستطيعوا أخذ الميراث.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أحمد بدير، طارق صبري، مدحت تيخا، علاء زينهم، سارة سلامة، رنا سماحة، وآخرون، تأليف فتحي الجندي، إخراج عادل الأعصر.

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