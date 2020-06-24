القائمة الكاملة لأبطال فيلم "قمر 14"

Advertisements





يقوم المنتج أحمد السبكي حاليًا بمواصلة تحضيرات فيلمه الجديد "قمر 14"،وهو بطولة جماعية، يضم العديد من النجوم منهم خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، خالد أنور، وهو من إخراج هادي الباجوري.



ومن المُقرر البدء في تصويره بداية الشهر المقبل بعد معاينة أماكن التصوير، مع اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وفي سياق آخر، شارك الفنان خالد النبوي شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من إخراج محمد علي، تأليف أيمن سلامة، بطولة ريهام حجاج، محمود ‏حميدة ‏، كريم ‏قاسم، ‏‏نسرين ‏أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، هاني عادل.



ويُعرض لأمينة خليل حاليًا مسلسل "ليه لأ" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولته كل شيرين رضا، هالة صدقي، عمر الشناوي، وآخرون، وهو من تأليف مريم نعوم.