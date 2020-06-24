محمود العسيلي يعلق على قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

Advertisements

علق الفنان محمود العسيلي على قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حظر التجول بسبب كورونا.



وغرد محمود العسيلي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات ''تويتر" قائلاً: "‏على فكرة في أوروبا في رخص للمطاعم و الكافيهات اللي عايزة تقفل متاخر و دا بيبقى بترخيص مخصوص و بيدفع فيه فلوس اكتر".



وتابع: "في ملايين من المصريين رزقهم مبني على الحاجات اللي إنتوا عايزين تمنعوها و كفاية تقليد اعمى من غير تفكير .. و على فكرة من احلى الحاجات اللي في مصر ان هي مبتنامش".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي غناءه أغنية "جنة تكفينا"، والتي من ألحان محمود العسيلي، وكلمات يمنى العسيلي، وتوزيع أمير هداية.