"الصحة العالمية" تعلق علي مواصلة الرضاعة الطبيعية للأمهات المصابات بكورونا

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تحث منظمة الصحة العالمية النساء اللواتي أصبن - أو يشتبه في إصابتهن - بالفيروس التاجي على مواصلة الرضاعة الطبيعية لأطفالهن، وفقا لما نقلته شبكة "سي ان ان".



وقالت منظمة الصحة العالمية في موجز علمي صدر يوم الثلاثاء، إن فوائد الرضاعة الطبيعية "تفوق بشكل كبير المخاطر المحتملة لانتقال" العدوي بالفيروس التاجي.



وقالت الوكالة في بيان صحفي "يجب أن تستند التوصيات المتعلقة بالاتصال بين الأم والرضيع والرضاعة الطبيعية إلى مراعاة كاملة ليس فقط للمخاطر المحتملة لعدوى Covid-19 للرضع، ولكن أيضًا لمخاطر المراضة والوفيات المرتبطة بعدم الرضاعة الطبيعية، والاستخدام غير المناسب للرضيع".



كيف توصلت منظمة الصحة العالمية إلى استنتاجها؟

قالت المنظمة إن الباحثين استعرضوا الدراسات التي تضمنت أمهات يشتبه في اصابتهم بـ Covid-19 أو أطفالهن أو أطفالهن الصغار.



تم تضمين مجموعه من 153 حالة من الأمهات المصابات بالفيروس في المراجعة. تم اختبار حليب الأم من 46 أم. جميعهم أصيبوا بـ Covid-19، وبينما كانت نتيجة 13 رضيع إيجابية للفيروس، لم يتمكن الباحثون من تحديد كيفية إصابة الأطفال بالفيروس بشكل قاطع. لم يكن من الواضح ما إذا كان حليب الثدي هو مصدر العدوى، أو ببساطة الاتصال الوثيق مع الأمهات المصابات.



وخلصت المراجعة إلى أن "خطر الإصابة بـ Covid-19 عند الرضع منخفض، وعادة ما تكون العدوى خفيفة أو عديمة الأعراض، في حين أن عواقب عدم الرضاعة الطبيعية والفصل بين الأم والطفل يمكن أن تكون كبيرة".



قال باحثون إن الإصابات الأخرى التي تحميها الرضاعة الطبيعية تشكل خطرًا أكبر بكثير على الرضع والأطفال من الفيروس التاجي.



وأعلنت المنظمة: "بناءً على البَيِّنَة المتوفرة، فإن توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن بدء واستمرار الرضاعة الطبيعية للرضع تنطبق أيضًا على الأمهات اللاتي تأكدت اصابتهن والمشتبه باصابتهن بالكوفيد 19".

