تفاصيل مسلسل "الحرامي" لـ بيومي فؤاد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يقوم الفنان بيومي فؤاد حاليًا بتصوير مسلسل جديد يحمل عنوان "الحرامي"، وهو ينتمي لنوعية أفلام الـ 10 حلقات، ومن المُقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية،
وهو عبارة عن سيت كوم كوميدي تصل مدة كل حلقة 10 دقائق فقط، وهو من إخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، وهو بطولة رانيا يوسف، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومجموعة من الفنانين الشباب.

ومن ناحية أخرى،يُشارك بيومي فؤاد كضيف شرف في فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسنى، ويصور بيومى دوره مطلع الشهر المقبل، كما يستعد لتصوير حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" خلال الأيام المقبلة حيث يشارك فيه بجانب حنان مطاوع.


و الجدير بالذكر أن بيومي فؤاد ينتظر حاليًا طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدوانى وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندي، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر وتم تأجيل عرضه بسبب قرار إغلاق دور العرض السينمائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا


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