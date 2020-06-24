اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-6-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24-6-2020 في الاسواق عند نفس معدلات أمس وذلم بعد  ارتفاعه إلى أعلى مستوي فى 7 سنوات ونصف، مع وجود اتجاه عالمي عام للإستثمار في الذهب كملاذ أمن للاستثمار، مع تزايد المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

أسعار الذهب خلال تعاملات الصباحية اليوم

سعر الذهب عيار18 : 678.85 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 792 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 905.10 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6336 جنيهًا
السعر العالمي للذهب : 1765 دولار 

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار أعلى مستوى في 7 سنوات ونصف مع خسائر العملة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء.

وتلقى المعدن الدعم من الخسائر القوية للدولار على خلفية بيانات اقتصادية عززت آمال التعافي السريع للاقتصاد خارج الولايات المتحدة.

وارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر لكنه فشل في الوفاء بالتوقعات، بينما واصل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التعافي متجاوزاً التقديرات خلال الشهر الجاري.


كما يظل تزايد جديد في أعداد المصابين بوباء كورونا في الارتفاع حول العالم، فيما يعتقد أنه موجة ثانية للوباء، وهو الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.

وجاءت المكاسب في أسعار المعدن النفيس، بعد أن تداول داخل النطاق الأحمر في وقت مبكر على خلفية تعليقات محبطة حول الاتفاق التجاري، لكنها تلاشت سريعاً مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب على سريان مفعول الصفقة.

وحقق الذهب مكاسب حوالي 15 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، مدعوماً بشكل أساسي من معدلات الفائدة المنخفضة وتدابير التحفيز واسعة النطاق من جانب البنوك المركزية العالمية لتخفيف تداعيات وباء كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 15.60 دولار ليصل إلى 1782 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أكتوبر لعام 2012.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة بأكثر من 0.6 بالمائة ليسجل 1765.89 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 96.613. 

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