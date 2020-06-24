طبيبة تحذر: الوباء "يخرج عن نطاق السيطرة" في الولايات المتحدة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أوضحت الدكتورة ليانا وين، أن الولايات المتحدة تحركت بسرعة كبيرة لاعادة فتح البلاد، كما هو واضح من عدد حالات Covid-19 "التي تخرج عن نطاق السيطرة" في أجزاء كثيرة من البلاد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقالت طبيبة غرفة الطوارئ، دون ليمون، يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تمكنت من احتواء الفيروس بشكل أفضل بكثير بسبب أوامر البقاء في المنزل.

وأضافت وين، التي عملت سابقًا كمفوض صحي في مدينة بالتيمور: "ضحى الأمريكيون بالكثير من أجل ذلك - فقد الناس وظائفهم، وخرج الأطفال من المدرسة وكان ذلك من أجل منحنا الوقت لزيادة قدراتنا في الاختبار والتتبع والعزل، حتى نتمكن من احتواء الفيروس قدر الإمكان، عندما نفتح مرة أخرى، ولكن للأسف، فتحنا مبكرًا جدًا، والآن نشهد هذه الطفرات في جميع أنحاء البلاد"، مشيرة الي إنها لا تعتقد أن هناك إرادة سياسية أو دعم لإغلاق البلاد مرة أخرى.

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