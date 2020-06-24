12 لاعب في المجموعة الأولى لمران الأهلي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
انطلق في الثامنة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، مران الفريقالأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد فترة توقف دامت 3 أشهر.

وكانت الرياضة في مصر وأغلب دول العالم توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن رئيس الوزراء عن عودة الحياة وسط الإجراءات الاحترازية.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عن إقامة التدريبات على مجموعتين، حيث شهدت المجموعة الأولى وجود كل من "شريف إكرامي ، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، أحمد فتحي، محمد مجدي قفشة، أحمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور أجايي، العربي بدر ومحمود وحيد وعلي لطفي.

وعقد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة علي ملعب التتش مع المجموعة الاولى التى بدأت التدريب.

ويقود سيول مران الفريق، بسبب تواجد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في بلاده لقضاء إجازة لمدة 10 أيام من أجل الإطمئنان على أسرته.

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