شباب الأهلي يطالب بلقب الدوري ال‘ماراتي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:19 ص
شباب الاهلي
شباب الاهلي
وكالات
طرق نادي شباب الأهلي أبواب لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي، في أولى خطواته للدفاع عن حقوق الفريق الأول، بعد قرار "الجمعية العمومية" لرابطة المحترفين بإلغاء الموسم الكروي، وعدم تتويج الفريق بلقب الدوري.

أوضح عضو مجلس شركة الكرة بالنادي، إبراهيم عبد الملك: "الإدارة القانونية بالنادي جهزت ملفاً مكتملاً للطعن في القرار الصادر، وإعادة الحق لأصحابه، حيث تم تقديم الاحتجاج إلى اللجان المختصة باتحاد الكرة"، مشيراً إلى أن النادي مستعد للتقاضي والتدرج عبر مختلف الجهات القضائية، لحماية حقوق الفريق، خاصة أن حق التقاضي مكفول للجميع".

وشدد عبد الملك في تصريحات نشرتها صحيفة الاتحاد، على أن قرار الجمعية العمومية لرابطة المحترفين تضمن العديد من "الثغرات القانونية"، التي أضرت بمصلحة شباب الأهلي، وتسبب في إلحاق الظلم به.

وأوضح أنه بناء على ذلك، سيتم رصد كل المخالفات القانونية في مرحلة الدفاع عن حقوق الفريق، مؤكداً ثقته في قدرة اللجان القانونية على إعادة الحق إلى أصحابه، وحماية حقوق الأندية التي تعمل بجهد كبير، وتصرف الأموال الطائلة، لتحقيق أهدافها محلياً وخارجياً.

وتنظر لجنة الانضباط باتحاد الكرة، شكوى شباب الأهلي اليوم الأربعاء، والتي تقدم بها في مذكرة قانونية من 7 ورقات، يختصم فيها رابطة المحترفين واتحاد الكرة، مطالباً بإلغاء قرارات العمومية غير العادية التي دعت إليها الرابطة الخميس الماضي، وكل ما ترتب عليها من آثار، كما طالب النادي في شكواه تأييد إلغاء الدوري وتتويجه باللقب، أو استكمال المسابقة وإلغاء قرار الإلغاء الصادر من "الجمعية العمومية" والذي طعن في صحته.

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