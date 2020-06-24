موعد عيد الأضحى المبارك 2020.. وتفاصيل بشأن موسم الحج هذا العام

ازداد البحث في الأونة الاخيرة عن موعد عيد الأضحى المبارك 2020، حيث تصدرت عبارة "عيد الأضحى المبارك تريند جوجل"، بعدما ازداد البحث عليها من جانب المسلمين لمعرفة موعد العيد ومعرفة ما الذي سيتم بشأن موسم الحج هذا العام نظرا لتواجد أزمة فيروس كورونا المستجد.





عيد الأضحى المبارك 2020





وكشف علماء الفلك عن موعد ظهور هلال شهر ذي الحجة، حيث يظهر يوم الإثنين الموافق 20 من يوليو لعام 2020 وذلك بعد غروب الشمس، أي أن الهلال سيظهر مساء يوم الثلاثاء 21 من يوليو، أي أن بداية شهر ذي الحجة سيكون يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو لعام 2020، ومن هنا سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم 31 من يوليو، وسوف يتم التأكيد من ذلك الأمر بعد الانتهاء من شهر ذي القعدة.





وبالنسبة لموسم الحج، فأوضحت الحكومة السعودية أنها تعمل على تقليل عدد الحجاج، واستبعاد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وقد يقتصر الحج على الحجاج الداخليين في المملكة.





موعد عيد الاضحي المبارك 2020





ومن المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 30 يوليو القادم لعام 2020، حيث ينتظر المسلمين هذا اليوم من أجل الدعاء والصيام لأخذ الأجر والثواب العظيم، فصيام يوم عرفة يعتبر بمثابة مغفرة ذنوب المسلمين لعامان، وسيكون موعد عيد الأضحى المبارك 2020 يوم الجمعة الموافق 31 من يوليو.



