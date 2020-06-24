موعد عيد الأضحى المبارك 2020.. وتفاصيل بشأن موسم الحج هذا العام

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
ازداد البحث في الأونة الاخيرة عن موعد عيد الأضحى المبارك 2020، حيث تصدرت عبارة "عيد الأضحى المبارك تريند جوجل"، بعدما ازداد البحث عليها من جانب المسلمين لمعرفة موعد العيد ومعرفة ما الذي سيتم بشأن موسم الحج هذا العام نظرا لتواجد أزمة فيروس كورونا المستجد.

عيد الأضحى المبارك 2020

وكشف علماء الفلك عن موعد ظهور هلال شهر ذي الحجة، حيث يظهر يوم الإثنين الموافق 20 من يوليو لعام 2020 وذلك بعد غروب الشمس، أي أن الهلال سيظهر مساء يوم الثلاثاء 21 من يوليو، أي أن بداية شهر ذي الحجة سيكون يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو لعام 2020، ومن هنا سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم 31 من يوليو، وسوف يتم التأكيد من ذلك الأمر بعد الانتهاء من شهر ذي القعدة.

وبالنسبة لموسم الحج، فأوضحت الحكومة السعودية أنها تعمل على تقليل عدد الحجاج، واستبعاد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وقد يقتصر الحج على الحجاج الداخليين في المملكة.

موعد عيد الاضحي المبارك 2020 

ومن المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 30 يوليو القادم لعام 2020، حيث ينتظر المسلمين هذا اليوم من أجل الدعاء والصيام لأخذ الأجر والثواب العظيم، فصيام يوم عرفة يعتبر بمثابة مغفرة ذنوب المسلمين لعامان، وسيكون موعد عيد الأضحى المبارك 2020 يوم الجمعة الموافق 31 من يوليو.

وعقدت وزارتا الحج والصحة السعوديتان، مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا، أمس الثلاثاء، لتوضيح مزيد من التفاصيل حول قرار المملكة الذي صدر مساء أمس بشأن اقتصار حج هذا العام على حجاج الداخلي.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بأن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف، سننسق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم.

وأكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.

وأضاف قرار محدودية أعداد حج هذا العام أمر لابد منه.

وأوضح: وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام؛ مؤكدًا أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

وأشار: لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.

وكانت وزارة الحج السعودية قد أعلنت، الإثنين الماضي، أنه تقرر إقامة الحج هذا العام، ولكن بأعداد محدودة جدًا، بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الحج السعودية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من 180 دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة نصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.

وتابع: "بناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.. وانطلاقا من حرص المملكة الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً دولا إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس".

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