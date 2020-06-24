هاني رجب يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع محمد محيي

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أعرب الشاعر هاني رجب ، عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان محمد محيي، في ألبومه الجديد "بتاع زمان"، من خلال كتابته لأغنيتين الأولى تحمل اسم "أخبار الحبايب"، والثانية تحمل عنوان "هِربت".



وتحدث هاني رجب في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، كشف خلاله آن أغنية"أخبار الحبايب"، تنتمي للون المقسوم،وهي من ألحان مديح، توزيع فهد،ومُتمنيًا أن تنال الأغنية على إعجاب الجمهور، أن من المحتمل نزولها في شهر أغسطس المُقبل.





وأوضح هاني أن أغنية "هربت"، من ألحان مديح، توزيع محمد العشي وتدور قصة الأغنية حول فتاة مغصوبة على الزواج.





وأشار هاني أنها المرة الأولى التي يتعاون فيها مع الفنان محمد محيي، مُوضحًا أن التعاون بينهم حدث عن طريق الإتصال به عبر الهاتف، وبعد ذلك قام بإرسال

الأغنية له عن طريق تطبيق الواتساب فأعجب بها كثيرًا، وقابله بعد ذلك في الاستوديو الخاص به.