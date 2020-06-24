سيزا يحاضر لاعبي الأهلي في غياب فايلر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:10 ص
مران الاهلي
مران الاهلي
محمد الصو
حرص ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة علي ملعب التتش مع المجموعة الاولى التى بدأت التدريب.

ويقود سيول مران الفريق، بسبب تواجد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في بلاده لقضاء إجازة لمدة 10 أيام من أجل الإطمئنان على أسرته.

وشهدت المحاضرة التنبيه على أهمية وطبيعة المرحلة المقبلة والتركيز في التدريبات بعد غياب اكثر من 3 أشهر عم الملاعب.

وبدأ منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملعب التتش بالجزيرة لأول مرة بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن عودة الفرق إلى التدريبات والتأكيد على إقامة جميع الأنشطة الرياضية خلال الفترة المقبلة وعدم إلغاءها.

وانطلق مران الأهلي الأول في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الإنتهاء من تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة.

وقامت الإدارة بتعقيم الملعب بالكامل في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل وصول اللاعبين لمقر القلعة الحمراء، من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأخطر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاعبين بتقسيمهم علي مجموعتين الأولي تبدأ في الثامنة والنصف صباحًا ثم يعقبها المجموعة الثانية مباشرةً.

وضمت المجموعة الاولى اللاعبين : "شريف اكرامي ، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، العربي بدر ومحمود وحيد وعلي لطفي.

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